Gli ingressi all’Europarlamento

L’Ufficio elettorale presso la Corte di Cassazione ha decretato i nuovi ingressi all’Europarlamento al posto dei parlamentari eletti a Camera e Senato. Per Forza Italia subentrano Laura Comi e Alessandra Musdoni al posto di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani.

L’Ufficio elettorale presso la Corte di Cassazione ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all’Italia nella circoscrizione I Italia nord-occidentale per la lista Forza Italia a Lara Comi, in sostituzione di Silvio Berlusconi; ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all’Italia nella circoscrizione I Italia nord-occidentale per la lista Movimento 5 Stelle ad Angela Maria Danzi’, in sostituzione di Eleonora Evi.