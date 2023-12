La manovra si avvicina al traguardo, ecco i prossimi passi

“Abbiamo già iniziato a votare secondo una scansione di tempi che faremo stasera. Votiamo venerdì, sabato, domenica e lunedì e usciremo con un mandato al relatore intorno a ora di pranzo di lunedì”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, a margine dei lavori della Commissione bilancio del Senato dopo l’intesa trovata sui tempi dell’esame della manovra.

“Siamo molto contenti e dobbiamo molto ringraziare il ministro Ciriani per l’accordo raggiunto – ha detto – perché è solo grazie alla sua ottima volontà e capacità di mediazione che l’accordo è stato raggiunto. E questo va detto per onestà intellettuale e va detto subito”.

“Siamo contenti – ha proseguito – perché è un accordo che rispetta i diritti sacrosanti dell’opposizione ed è un accordo che ci consentirà di rispettare i diritti anche della Camera, consentendo di arrivare alla Camera prima di Natale. L’accordo sui tempi è un accordo che è stato fatto grazie alla buona volontà di tutti e alla mediazione del Ministro dei rapporti col Parlamento per garantire il rispetto dei diritti del Senato e della Camera”.

Intanto, nelle scorse ore sono stati depositati alcuni emendamenti tra i quali quelli che comprendono agevolazioni per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa alle famiglie numerose, il chiarimento sulla cedolare secca per gli affitti brevi. In particolare, sull’accesso al fondo prima casa anche alle famiglie numerose con reddito medio basso, in linea all’emendamento presentato dai relatori possono accedere al fondo le famiglie con tre figli sotto i 21 anni e un Isee non superiore a 40.000 euro, le famiglie con quattro figli di età inferiroe a 21 anni con Isee fino a 45.000 euro e quelle con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e un Isee non superiore a 50.000 euro.

Arriva anche il chiarimento sull’applicazione della cedolare secca aumentata al 26% per gli affitti brevi. In particolare viene precisato che ai redditi derivanti da locazione breve si applica l’aliquota al 26%, ridotta al 21% per i redditi derivanti da contratti di locazione breve. (Teleborsa)