Amazon porta i servizi di Alexa negli hotel ma senza videocamera

Amazon punta a portare i servizi dell’assistente digitale Alexa anche negli hotel. Per curare questa attività c’è un brand Alexa Smart Properties Hospitality. A solo un anno dal lancio, molte stanze d’albergo in Italia oltre agli Usa, sono state attrezzate con Alexa. Amazon stima di superare il milione di interazioni entro la fine del 2024 anche grazie a una partnership con BWH Hotels, catena alberghiera con 170 strutture affiliate in Italia e Malta e Aetherna, società che fa parte del gruppo Tiscali ed è specializzato nella realizzazione di servizi digitali per le srutture alberghiere.

Disattivate tutte le funzioni che ledono la privacy dei clienti

Certo avere in una camera di hotel Alexa a cui chiedere informazioni e capace di far funzionare con la voce tutta la domotica della stanza può far comodo. Ma Alexa non è soltanto uno schermo. Nella versione da casa dispone infatti non solo di “orecchie” per ascoltare ma anche di “occhi” per vedere, tramite la videocamera. Ebbene nella versione per hotel diverse funzioni, come la videocamera e anche la cronologia delle ricerche, sono disattivate per non ledere la privacy dei clienti. ” Disattivare la videocamera è stata la nostra prima preoccupazione – ha spiegato Mariangela Colosanti di Aetherna- non sarebbe possibile altrimenti proteggere la privacy dei clienti. Comunque la policy di utilizzo di Alexa negli hotel è chiaramente spiegata. Deve essere uno strumento utile e non certo fonte di guai per noi e per gli alberghi nostri clienti”.

Il servizio per ora solo per alberghi potrebbe essere esteso agli affitti brevi

Per il momento il servizio di Alexa Smart properties è riservato agli hotel. “Potremmo realizzare una versione – ha detto Pietro Catello che guida questa branch in Italia- anche per gli appartamenti che vengono riservati al servizio di affitti brevi per fornire informazioni sull’uso della casa oltre alle informazioni turistiche”.