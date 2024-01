BlackRock acquista Global Infrastructure Partners, ha il 50% di Italo

BlackRock, il più grande asset manager al mondo, e Global Infrastructure Partners (Gip), uno dei principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali, hanno stipulato un accordo per l’acquisizione di Gip da parte di BlackRock per un corrispettivo totale di 3 miliardi di dollari in contanti e circa 12 milioni di azioni delle azioni ordinarie di BlackRock (valutate 9,5 miliardi di dollari in totale in base alla chiusura di ieri a 792 dollari per azione).

La quota in Italo e la partnership con Msc

Fondata nel 2006, Gip, investitore indipendente leader a livello mondiale nel settore delle infrastrutture, gestisce oltre 100 miliardi di dollari in asset dei clienti in azioni e debito infrastrutturali, con particolare attenzione ai settori dell’energia, dei trasporti, dell’acqua e dei rifiuti e del digitale. In Italia, il fondo ha il 50% di Italo dopo aver annunciato nell’ottobre scorso la cessione del restante 50% al gruppo Msc. Gip aveva acquisito l’operatore ferroviario italiano nel 2018.

Il patrimonio gestito di oltre 50 miliardi di dollari dai clienti infrastrutturali di BlackRock comprende capitale, debito e soluzioni infrastrutturali ed è cresciuto sia in modo organico che inorganico sin dal suo inizio nel 2011.

Opportunità a lungo termine

La combinazione di Gip con le offerte infrastrutturali altamente complementari di BlackRock crea un franchising infrastrutturale globale completo con capacità differenziate di creazione e gestione delle risorse. L’attività combinata di oltre 150 miliardi di dollari cercherà di fornire ai clienti competenze infrastrutturali olistiche e leader di mercato in termini di azioni, debito e soluzioni su vasta scala.

“Le infrastrutture rappresentano una delle opportunità di investimento a lungo termine più interessanti, poiché una serie di cambiamenti strutturali rimodellano l’economia globale – ha affermato Laurence Fink, Presidente e CEO di BlackRock – Riteniamo che l’espansione delle infrastrutture fisiche e digitali continuerà ad accelerare, poiché i governi danno priorità all’autosufficienza e alla sicurezza attraverso una maggiore capacità industriale nazionale, l’indipendenza energetica e l’onshoring o il quasi-shoring dei settori critici”.