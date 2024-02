Cia: via libera alla fusione in Cfv, obiettivo il delisting

Il consiglio di amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria (Cia), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cia nella società Compagnie Fonciére Du Vin (Cfv), che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Lo stesso progetto di fusione è stato approvato anche da CdA di Cfv.

L’operazione – si legge in una nota – persegue lo scopo, tra l’altro, di arrivare alla revoca dalla quotazione su Euronext Milan, al fine di perseguire un risparmio di costi, una maggior flessibilità gestionale, una semplificazione organizzativa e una conseguente velocità nell’assunzione di decisioni strategiche anche con riguardo alle dimensioni del valore borsistico della società, non adeguate alle esigenze connesse alla quotazione all’Euronext Milan.

Il concambio

Sulla base del rapporto di cambio individuato dagli organi amministrativi delle società coinvolte, per ogni azione ordinaria di Cia verranno assegnate n. 0,0036 azioni ordinarie di Cfv, applicando un arrotondamento in caso di numero non intero di azioni da assegnare. Qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di Cia e Cfv approvassero il progetto di fusione, agli azionisti di Cia che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso.

Il CdA di Cia, ai soli fini di poter definire i valori della fusione sulla base di dati patrimoniali aggiornati, ha deliberato di approvare la situazione patrimoniale e economica al 31 ottobre 2023 sottoposta a revisione contabile limitata da parte di Audirevi. Il risultato del periodo è negativo per 852 mila euro, contro il rosso di 816 mila euro dello stesso periodo 2022.