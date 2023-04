Ufc compra il Wrestling, fusione da 21 miliardi nei combattimenti-spettacolo

Ufc compra World Wrestling Entertainment, nasce gruppo da 21 miliardi

Fusione multimiliardaria nel settore dei combattimenti-spettacolo. Endeavor Group, che controlla la Utimate Fighting Championship (Ufc), avrebbe raggiunto un accordo per comprare World Wrestling Entertainment (Wwe) per 9,3 miliardi di dollari incluso il debito. Endeavor fonderebbe poi Ufc con Wwe per creare un gruppo con un valore superiore ai 21 miliardi di dollari.

Il titolo di Wwe scende a Wall Street

Gli azionisti attuali di Wwe riceverebbero azioni di un gruppo quotato al Nyse. Sulla base dell’accordo, gli azionisti di Wwe avranno il 49% della nuova società mentre Endeavor avrà il 51%. A guidare il nuovo gruppo sarà Ari Emanuel, numero uno di Endeavor, che da tempo stava perseguendo l’obiettivo di creare l’operatore principale degli sport di combattimento. La notizia dell’accordo non è stata però apprezzata dagli azionisti di Wwe: il titolo è sceso dell’11% nei primi scambi dopo l’annuncio.

Il ruolo del fondatore McMahon

Vince McMahon, azionista di controllo di Wwe nonché colui che l’ha guidata per 40 anni, resterà coinvolto nella gestione della nuova entità, ha spiegato Wwe. McMahon aveva lasciato la guida della società lo scorso anno dopo le rivelazioni sul pagamento da parte del manager di milioni di dollari per chiudere le accuse di abusi sessuali.

Modello di business

Wwe è una vera e propria rarità nel mondo dei media. I match di wrestling sono dei veri e propri show con una sceneggiatura ben definita e attori che interpretano il proprio ruolo. Ma i suoi programmi hanno il format di un evento sportivo. Fox Corp e Comcast, ricorda Bloomberg, pagano centinaia di milioni di dollari all’anno per trasmettere i match.

Endeavor, nata come agenzia per rappresentare le star di Hollywood, si è trasformata in una media company che rappresenta anche atleti, vende diritti televisivi di eventi sportivi e produce programmi su sport e fashion.