Da Intesa cinque miliardi per le pmi di Confartigianato

Intesa Sanpaolo e Confartigianato arricchiscono l’accordo nazionale Crescibusiness, sottoscritto nel novembre 2022 per sostenere le realta’ imprenditoriali piu’ colpite dagli effetti della crisi energetica e dall’inflazione.

Digitalizzazione esostenibilità

L’obiettivo e’ affiancare coloro che, in linea con il PNRR, decidono di intraprendere un percorso di digitalizzazione, sostenibilita’ energetica e sviluppo dell’attivita’ commerciale, facendo propria una cultura attenta all’impatto economico, sociale ed ambientale. Le imprese dell’artigianato e dei servizi – spiega una nota – rappresentano la fascia imprenditoriale piu’ numerosa ed esposta agli effetti dei rincari di energia e materie prime, per le quali Crescibusiness di Intesa Sanpaolo ha previsto interventi per la liquidita’ e finanziamenti garantiti per complessivi 5 miliardi di euro, parte degli oltre 410 miliardi previsti dal Gruppo a supporto degli obiettivi delle Missioni del Pnrr.

Costi energia

Grazie all’addendum, Intesa Sanpaolo e Confartigianato rilanciano iniziative per ridurre l’impatto dei costi energetici e soluzioni per favorire lo sviluppo di progetti in energie rinnovabili. Cresce infatti la consapevolezza degli effetti dell’impatto ambientale e sociale anche nelle aziende artigiane, chiamate a ridefinire i propri modelli di business e per le quali la banca ha sviluppato un modello finalizzato a misurarne il livello di sostenibilita’, con l’obiettivo di aiutarne la strategia ESG sia a livello di singola impresa che di filiera. Uno strumento utile – prosegue la nota – e’ il Questionario ESG sviluppato da Intesa Sanpaolo, che consentira’ alle aziende di aumentare la propria consapevolezza su tematiche di sostenibilita’ ambientale, di valorizzare gli impegni assunti in materia ESG e di comunicare i risultati raggiunti agli stakeholder di mercato.

Filiere sostenibili

La presenza in molte citta’ italiane di Laboratori ESG di Intesa Sanpaolo e la collaborazione con Digit’Ed alimenta inoltre nuove soluzioni formative, come il recente focus “Filiere Sostenibili” nell’ambito del Programma “Sviluppo Filiere” dedicato al miglioramento del profilo di sostenibilita‘ dei Capofiliera e delle filiere per favorire un circolo virtuoso in cui ogni impresa, grazie al proprio impegno, contribuisca a migliorare l’intera filiera.

Confronto costante

“L’Addendum all’Accordo che Confartigianato ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo – sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato – conferma il costante e proficuo dialogo tra le due realta’, a vantaggio delle esigenze delle micro e piccole imprese. In particolare, in questa fase di elevati interessi e alti costi dell’energia, abbiamo ritenuto fondamentale introdurre misure per favorire l’accesso al credito delle aziende nostre associate, con iniziative che valorizzano le filiere e premiano gli investimenti orientati alla sostenibilita’. Tutto questo senza dimenticare la formazione continua su tali ambiti di estrema attualita'”