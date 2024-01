Intesa Sanpaolo supporta le startup. Focus su energia e Ia

Intesa Sanpaolo ha avviato la nuova fase di candidatura delle startup italiane a Up2Stars, il programma ideato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center – che in questi mesi si è dedicato alle startup attive in settori innovativi e strategici per l’economia del Paese come waterTech, energie rinnovabili, efficienza energetica e intelligenza artificiale, registrando complessivamente oltre 300 candidature

Industria 5,0

L’obiettivo della quarta call – alla quale sarà possibile autocandidarsi dalla pagina dedicata all’interno del sito di Intesa Sanpaolo – è individuare e sviluppare giovani e promettenti realtà imprenditoriali specializzate nell’ IoT (Internet of Things), tecnologia abilitante dell’innovazione e della trasformazione in ottica industria 5.0 e transizione digitale. Dall’illuminazione intelligente allo smart parking, dalla sicurezza alla gestione del traffico e dell’inquinamento ambientale, l’IoT trova infatti una sempre maggiore applicazione sia in ambito industriale che nello lo sviluppo di servizi urbani.

Programma Elite

“Il nostro ruolo è facilitare l’incontro fra startup e aziende mature per promuovere sviluppo e transizione digitale del Paese; in meno di due anni dal lancio di Up2Stars abbiamo già contribuito all’accelerazione di 70 startup – su oltre 1.000 candidature ricevute – e organizzato 5 Demo Day per far incontrare le imprese agli investitori. Le startup completano poi il proprio processo di accelerazione attraverso la partecipazione a un percorso in Elite di Borsa Italiana, tra i nostri partner di questo programma”, afferma Virginia Borla, executive director business governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo