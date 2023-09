Banca Generali, la raccolta netta ad agosto sale a 247 milioni

Banca Generali ha realizzato ad agosto 2023 una raccolta netta di 247 milioni di euro (+20% rispetto agosto 2022) che ha portato il totale da inizio anno a sfiorare i 4 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

A livello di prodotti, la società segnala l’ottimo risultato delle soluzioni gestite (147 milioni nel mese vs 51 un anno fa, 882 milioni da inizio anno vs 1.212 YTD nel 2022) trainate dalla forte domanda di contenitori finanziari (104 milioni nel mese, 464 milioni da inizio anno) e fondi di casa (49 milioni nel mese, 433 milioni da inizio anno) che entrambi beneficiano delle nuove linee lanciate negli ultimi mesi per sfruttare il rilancio dei mercati azionari e soprattutto obbligazionari.



L’assicurativo conferma il trend di stabilizzazione già evidenziato negli ultimi mesi in attesa del lancio di nuove proposte previste nel quarto trimestre (-101 milioni ad agosto, -1.179 milioni YTD), mentre il risparmio amministrato (AuC e Liquidità) resta sostenuto (201 milioni nel mese, 4,3 miliardi da inizio anno) confermandosi nel quadro del ribilanciamento atteso della liquidità verso altre forme di risparmio gestito e amministrato.

In termini di qualità della raccolta, infine, evidenzia che i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato si sono attestati a 213 milioni nel mese per un totale di 2,08 miliardi da inizio anno (+37% a/a).

“Anche agosto conferma tassi di crescita superiori all’anno scorso – ha commentato l’ad Gian Maria Mossa -. L’attenzione dei banker alle dinamiche di mercato e la vicinanza ai clienti non s’è arrestata in queste settimane di picco delle vacanze come emerge dai numeri molto solidi nella raccolta gestita e nella consulenza evoluta. L’interesse che ci arriva dal mondo imprenditoriale alle nostre soluzioni esclusive per la protezione patrimoniale e da numerosi banker d’esperienza per le potenzialità che offre il nostro business nel loro percorso di sviluppo, ci fanno guardare con fiducia e ottimismo ai prossimi mesi”. (Teleborsa)