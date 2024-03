Btp Valore o conto deposito, cosa conviene di più?

La terza emissione del Btp Valore è terminata con l’ennesima raccolta record. In tanti hanno scelto il titolo di Stato, allettati dal tasso di interesse del 3,25%, il premio fedeltà finale dello 0,7% e la possibilità di acquistare l’obbligazione a partire da un lotto minimo di mille euro. Inoltre, la tassazione agevolata, fanno del Btp Valore uno dei prodotti più interessanti sul mercato in questo momento. Insieme al Btp Valore, una certa attrattiva continua a mantenerla il conto deposito. Anche per la garanzia dei risparmi fino a 100mila euro del Fondo interbancario.

Ma cosa conviene di più tra Btp Valore e conto deposito? L’ultima indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it ha analizzato proprio questo. Partendo da una premessa: il Btp ha una durata più lunga rispetto alla maggior parte dei conto deposito, ovvero 6 anni.

Calcolatrice alla mano, investendo 30mila euro nel Btp Valore il guadagno netto complessivo (dopo 6 anni, considerando il premio fedeltà) è di circa 5.893 euro. Il capitale investito, quindi, crescerà del 19,64%. Tradotto, il guadagno medio annuale è circa 982 euro.

La migliore proposta disponibile sul mercato di conto deposito non svincolabile a 5 anni è con un tasso di interesse lordo del 4,75%. Il guadagno netto complessivo su 30mila euro è allora di 4.977 euro, per un risultato medio annuale di circa 995 euro.

Scegliendo, invece, un conto deposito svincolabile è possibile arrivare fino al 4,5% (sempre su 5 anni). E cioè 4.700 euro di guadagno per 940 euro all’anno. Il confronto sul guadagno annuo medio vede in leggero vantaggio il conto deposito non svincolabile rispetto al Btp Valore. Ma va tenuto in considerazione che il Btp Valore dura un anno in più rispetto alla migliore proposta di conto deposito.

Anche se il Btp può essere venduto, alle condizioni di mercato, mantenere l’investimento fino alla fine permette di ottenere il premio fedeltà, già incluso nel calcolo del guadagno netto annuale medio. Scegliendo, invece, il conto deposito, i risparmiatori hanno la possibilità di scegliere direttamente il vincolo e la durata.