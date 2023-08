Moneyfarm oltre 4 miliardi gestiti con integrazione Profile Pensions

Moneyfarm (consulenza finanziaria digitale), ha superato il traguardo dei 4 miliardi di masse in gestione (+42%) e dei 125.000 clienti (+35% anno). A spingere la cresciat è stata l’acquisizione di Profile Pensions consulente previdenziale digitale leader nel Regno Unito, con la contestuale integrazione di oltre 1 miliardo di euro di masse in gestione e di circa 24.000 clienti.

Nel primo semestre 2023, Moneyfarm ha comunque registrato una crescita organica del 15% delle masse e del 15% dei clienti

attivi, arrivati a oltre 100.000, su una base di oltre 650.000 utenti.



“Raggiungere il traguardo dei 4 miliardi di euro di masse in gestione in un periodo di volatilità e incertezza sui mercati non è solo motivo di soddisfazione, ma è anche la prova che il nostro modello di business, fatto di competenze umane unite alle più avanzate tecnologie digitali, è apprezzato da un numero sempre crescente di investitori, soprattutto da chi cerca un approccio innovativo e consapevole alla gestione del risparmio”, ha commentato Giovanni Daprà, co-fondatore e AD.

“Il recente completamento dell’acquisizione di Profile Pensions rafforza considerevolmente la leadership di Moneyfarm in Europa e sono certo porterà notevoli vantaggi ai nostri clienti, poiché potranno contare su una consulenza previdenziale ulteriormente rafforzata, in termini di professionisti e competenze”, ha aggiunto.

Nella fotografia aggiornata della base clienti Moneyfarm, la società segnala alcune novità rispetto al 2022. Le donne crescono del 13% e grande dinamismo si registra tra gli investitori appartenenti alla Generazione Z, ossia i nati tra il 1996 e il 2010: al 30 giugno 2023 rappresentano quasi il 10% della base clienti, mettendo a segno una crescita di oltre il 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I Millennials restano la fascia demografica maggiormente rappresentata, con il 42% della base clienti che ha tra i 28 e i 42 anni.