Piazza Affari guarda ai 34mila punti in attesa dei dati americani

Piazza Affari continua a inanellare record sulla scia del mercato americano e apre in territorio positivo. L’indice Ftse Mib sale dello 0,19% a 33.949 punti. Dopo il dato sull’inflazione americana, oggi sono in arrivo altri appuntamenti importanti; dalle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione in America (stima 281 mila contro 217 mila della scorsa settimana) alle vendite al dettaglio mese su mese di febbraio (consenso +0,3% contro -0,8% di gennaio) fino ai prezzi alla produzione mese su mese di febbraio (consenso +0,3%, invariato rispetto a gennaio).

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Iveco Group (+0,37%) che oggi tiene il suo Capital market day e nella serata di ieri ha annunciato la cessione al fondo tedesco Mutares di Magirus GmbH e delle sue controllate operanti nel settore del firefighting.

Alle 14, poi, i vertici dell’Eni (+0,11%) presentano i conti del 2023 e il piano industriale, dopo che ieri la società ha annunciato di aver terminato il buy back da 2,2 miliardi di euro che potrebbe dare il via alla cessione di una quota da parte del Mef.

Buona partenza per Cucinelli (+1,12%) e Tenaris (+1%), mentre è debole MPS (-0,63%).

Resta sotti i riflettori anche Tim (-0,19%) dove continua la caccia ai mandanti del crollo del titolo e in attesa del road show per il nuovo piano in partenza domani.

Per quanto riguarda il petrolio, invece, i prezzi sono fermi (Wti a 79,71 dollari al barile e Brent a 84,09 dollari al barile), dopo la volata di ieri. Rimangono comunque vicino ai massimi degli ultimi quattro mesi in seguito al consistente calo delle scorte di benzina degli Stati Uniti e agli attacchi a una raffineria russa.