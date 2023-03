Eurovita, cosa rischiano davvero i risparmiatori senza il salvataggio

I rischi per i clienti di Eurovita

Il salvataggio di Eurovita, la compagnia assicurativa milanese che necessita di una ricapitalizzazione di 400 milioni, sembra appeso ad un filo. Dopo che i grandi gruppi non sembrano intenzionati a farsi carico del buco della società, il rischio di una liquidazione coatta sembra prendere sempre più forma.

C’è tempo fino a fine mese per evitare quella che è, senza troppi giri di parole, la soluzione peggiore e che avrebbe sicure ripercussioni anche sul resto del settore. Ma cosa succederebbe davvero ai clienti in caso non restasse fare altro che ricorrere alla procedura giudiziaria per Eurovita?

Come in tutte le liquidazioni, gli attivi patrimoniali della società sarebbero usati, prima di tutto, per rimborsare i risparmiatori e pagare i dipendenti. Quello che deve essere chiaro, fin da subito, però, è che occorrerebbe del tempo ai clienti per riavere i propri soldi. Sicuramente diversi mesi. Non tutto il capitale, poi, sarebbe restituito.

Le perdite per i risparmiatori

Stando agli ultimi calcoli aggiornati a febbraio, le perdite medie a cui i risparmiatori andrebbero in contro sarebbero nell’ordine del 10%. Per il momento, però, è l’ipotesi peggiore e l’amministratore temporaneo Alessandro Santoliquido sta tentando tutte le strade per evitarla.