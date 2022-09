Tutti al Concistoro dal Papa, ma con le auto vecchie

L’auto per andare dal Papa

Con quale mezzo si deve andare al Concistoro, da papa Bergoglio? È stato anche questo uno dei tanti problemi dei cardinali: per arrivare in Vaticano, con questo pontefice, non si può mica scegliere una vettura lussuosa. Mica si può fare come una volta, quando si scendeva da una Mercedes S nera appena uscita dal lavaggio a mano. Papa Francesco usa mezzi semplici, a cominciare dall’amata Ford Focus, ma anche la Fiat Panda a lui piace tanto: le utilitarie sono la sua passione.

E allora che si fa? In molti hanno imitato la scelta minimalista del Santo Padre, magari facendosi accompagnare da un sacerdote amico con una macchina scalcagnata, altri hanno preferito un anonimo taxi per non essere notati. Alcuni però non si sono persi d’animo, come chi è arrivato a bordo di una Bmw, ma sporchissima, tanto che la vernice sembrava opaca. Con una targa “Cv” molto rovinata. Sono passati i tempi del cardinale Tarcisio Bertone, che andava anche a visitare la fabbrica della Ferrari, quando c’era Luca Cordero di Montezemolo, benedicendo le fuoriserie destinate ai miliardari di tutto il mondo.