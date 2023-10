Juventus crolla in Borsa dopo l'annuncio di un nuovo aumento di capitale

Juventus crolla in Borsa

Seduta da dimenticare in Borsa per Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, dopo che venerdì sera (a mercato chiuso) ha diffuso il bilancio al 30 giugno 2023. A spaventare gli investitori è stato però soprattutto l’annuncio di un nuovo aumento di capitale per massimi 200 milioni di euro.

Ribasso oltre il 12%

Il titolo Juventus scambia 0,2466 euro, per una discesa del 12,62%. Secondo gli analisti tecnici, le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 0,2345 e successiva a quota 0,2225. Resistenza a 0,2605.