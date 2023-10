Carburanti, Mimit: prezzi in calo ma è allarme per la guerra in Israele

Carburanti, prezzi in calo

Il prezzo della benzina è sceso oggi a 1,945 euro al litro, rafforzando una discesa continuativa del costo del carburante che, nelle ultime due settimane, ha visto una contrazione pari a 5,3 centesimi. Stesso trend per il gasolio che oggi registra un prezzo di 1,914 euro al litro, con un decremento negli ultimi 14 giorni di 2,3 centesimi”, è quanto si legge in una nota diffusa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’impennata del Brent

“Tale tendenza dei prezzi al ribasso – prosegue – potrà purtroppo subire delle conseguenze negative a causa delle turbolenze sui mercati derivanti dall’attacco di Hamas a Israele e da quanto potrà conseguirne, come si evidenzia anche dall’impennata del prezzo del Brent nella giornata di oggi, cresciuto a più di 87 dollari”. “Continua quindi a essere alta l’allerta del Mimit su questo fronte, attraverso le strutture di monitoraggio preposte”, ha concluso il Ministero.

(Foto: bizoon | 123RF)