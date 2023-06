Venture capital: nasce Deep Blue Ventures. Fondi anche da BEI e CDP

Deep Ocean Capital SGR ha annunciato la nascita di Deep Blue Ventures, fondo Deep Tech di Venture Capital nato per sostenere le startup, spin-off e più in generale le iniziative di innovazione nell’ambito aerospaziale con particolare focus sulle tecnologie dell’intelligenza artificiale applicate ai settori della sanità e della sostenibilità. A guidare l’iniziative sono Emilia Garito, chairman e co-founder, e Domenico Nesci, CEO e co-founder.

Il fondo debutta con una dotazione da 40,8 milioni di euro, su un target complessivo di raccolta di 70 milioni: il primo closing è stato sottoscritto dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del gruppo BEI, e da CDP Venture Capital SGR tramite il suo fondo di Technology Transfer – in qualità di Corner Investor – insieme a Blue Ocean Finance e ReItaly21 come Investor.



La prospettiva è che il fondo sia aperto all’ingresso di altri soggetti, investitori professionali e non professionali, che potranno partecipare all’investimento e alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione deep tech italiana, si legge in una nota.

Tra i partner di Deep Blue Ventures ci sono Leonardo, l’ESA (European Space Agency), l’I3P (l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino) il CNR e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Accanto alla componente finanziaria, costituita dal fondo, c’è una deep tech startup factory, ovvero l’ecosistema di venture builders, acceleratori, incubatori e venture studios che costituisce la componente industriale.

(Teleborsa)