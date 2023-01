Apple vuole accelerare sugli iPhone: in Cina pronta a ingaggiare il concorrente di Foxconn

Apple vuole diversificare la produzione degli iPhone

Il crollo della capitalizzazione sotto i 2 mila miliardi di dollari e i continui ritardi sulla produzione degli iPhone preoccupano Apple. E per provare ad accelerare le vendite all’inizio del nuovo anno sceglie di ingaggiare in Cina Luxshare Precision, concorrente di Foxconn, il colosso taiwanese responsabile dell’assemblaggio della maggior parte degli iPhone.

Le indiscrezioni, riportate dal Financial Times, parlano di un grosso contratto di fornitura che la casa di Cupertino sarebbe pronta a chiudere a breve. Una mossa che segnala l’insofferenza di Apple per i ritardi nella produzione accumulati negli ultimi mesi. In particolare i problemi si sono verificati nella grande fabbrica a Zhengzhou (Cina) di Foxconn, dove l’azienda taiwanese produce i modelli di iPhone più costosi.

I dipendenti cinesi dell’azienda taiwanese, infatti, avevano protestato e interrotto la produzione dopo che erano stati costretti in quarantena all’interno dell’impianto all’insorgere di focolari Covid.

La vendetta nei confronti di Foxconn

Luxshare Precision non è una novità assoluto per Apple. L’azienda cinese, infatti, già produce una quantità limitata dell’iPhone 14 Pro Max nel suo impianto di Kunshan, vicino a Shanghai. Proprio grazie a Apple i ricavi annuali di Luxshare si sono infatti decuplicati negli ultimi 5 anni.

Luxshare Precision andrebbe a “rubare” quindi una fetta degli iPhone da assemblare a Foxconn. Una sorta di vendetta per Grace Wang, fondatrice dell’azienda cinese e ex dipendente proprio di Foxconn.