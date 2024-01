Cybersicurezza, Mantovano “Decidere quando investire le risorse”

Quanto alle risorse sulla cybersicurezza “l’investimento fatto anche nella passata legislatura è un investimento importante. Non bisogna decidere se averle o meno: bisogna decidere quando investirle, nel senso che è necessario convincersi che attendere significa spendere di più dopo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, durante un’audizione in Commissione Difesa alla Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica.

“L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a pieno regime, avrà un organico di circa 800 unità – oggi sono circa 200 – e riscontriamo difficoltà non nel reperire personale amministrativo, ma nel reperire personale tecnico”, ha aggiunto. “Stiamo intensificando i contatti con gli atenei perchè queste professionalità non si improvvisano, bisogna ripensare anche una parte della formazione per poter avere un maggior numero di figure altamente specializzate”, ha concluso Mantovano.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).