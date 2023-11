Gibus, la boutique delle tende da sole alla conquista dell'Europa

Gibus cresce in Europa

In Italia Gibus è sinonimo di boutique per gli esterni, con le sue tende da sole e le pergole. All’estero, invece, ha un mercato ancora da conquistare. Con questo spirito a inizio anno a Zwolle, in Olanda, ha aperto il suo primo show-room europeo. Quasi 300 metri quadri dove esporre le principali soluzioni dell’azienda padovana, capofila nell’outdoor design di alta gamma e quotata in Borsa a Milano sull’Egm. Ma, soprattutto, la testa di ponte per la crescita dei ricavi, che lo scorso anno sono arrivati a 83,9 milioni e che, quest’anno, gli analisti vedono avvicinarsi verso gli 86 milioni.

Il tutto nonostante lo scenario non sia dei migliori, con la fine del Superbonus e la paura di una recessione. “Il raffreddamento dell’economia, rilevabile a livello globale, è particolarmente marcato nei principali paesi del vecchio continente e soprattutto in Germania. I livelli di inflazione elevatissimi, in abbinamento ai tassi di interesse ai massimi livelli degli ultimi anni, hanno congiuntamente eroso la capacità di spesa dei consumatori e creato un clima di sfiducia”, spiega l’amministratore delegato Alessio Bellin, che ha raccolto dal padre il timone dell’impresa di famiglia.

I conti: margini in aumento

Un segnale di cautela, che non si intravede, tuttavia, dai conti del primo semestre dove, tra gli indicatori positivi, spicca il dato sulla marginalità. Con l’ebitda a 9,3 milioni, che non ha risentito del rialzo delle materie prime e degli investimenti fatti all’estero, tra cui lo show-room in Olanda. “In un contesto così sfidante siamo tuttavia fiduciosi di aver posto le basi per garantire la miglior possibile tenuta dei volumi nel secondo semestre 2023 e per generare una crescita duratura a partire dal 2024”, aggiunge Bellin.

Crescita, quindi, che, data per assodata in Italia, guarda in particolare al Nord Europa. In Germania la distribuzione delle pergole Gibus è iniziata, infatti, solo nella prima metà dell’anno. E anche per vedere i frutti della filiale olandese bisognerà aspettare alcuni mesi. La produzione di tende e pergole resterà, comunque, saldamente in provincia di Padova, dove è stata programmato anche la realizzazione della nuova sede.

Nel frattempo, la posizione finanziaria cresce, indicatore dello stato di salute di cui godono i conti. Tanto che la società ha iniziato un piano di buyback, ricomprando lo 0,62% del capitale. “La chiave del nostro successo è sempre stata la qualità abbinata al design – conclude Bellin -. Ma quello che vogliamo costruire sono valori nel lungo periodo. I nostri risultati odierni sono importanti, ma lo sono ancora di più quelli che riusciremo a raggiungere domani”.