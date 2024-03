Facile.it acquisisce Finital e amplia l'offerta nell'ambito assicurativo

Facile.it, tech company leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, ha acquisito il 100% del Gruppo Finital, storica realtà imprenditoriale attiva nel settore dell’intermediazione assicurativa con riferimento ai segmenti auto, rami elementari, rischi speciali e flotte. L’operazione, per la quale non è stata resa nota la cifra di acquisto, riguarda tutte le società del gruppo.

Rafforzamento in ambito assicurativo nel segmento non auto

Con questa acquisizione Facile.it continua nel percorso di rafforzamento nell’ambito assicurativo ed in particolare nei segmenti non-auto, ampliando l’offerta a disposizione e rafforzando al contempo la rete di partnership con le compagnie assicurative, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio sempre più completo. Finital, fondata nel 1958 da Cesare ed Angelo Landi, è oggi guidata da Francesco Landi, che è stato riconfermato nel ruolo di ad. Negli anni l’azienda ha costruito una solida posizione nel settore della distribuzione assicurativa in qualità di agenzia plurimandataria e vanta un importante portafoglio clienti servito da una rete di collaboratori presente sul territorio, prevalentemente in Toscana e centro Italia.