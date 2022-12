App e messaggi, rivoluzione Telegram: account senza scheda sim gestito dalla blockchain

Le novità di Telegram: account senza sim

Telegram, la app di messaggistica preferita da hacker e malfattori per la possibilità di restare anonimi (non fa vedere il numero di telefono degli utenti), va oltre per battere il concorrente WhatsApp nel mercato della messaggistica istantanea. Con il nuovo aggiornamento – ovviamente disponibile, almeno al momento, solo per Android – è possibile avere un account Telegram senza scheda sim e impostare un timer globale per eliminare automaticamente i messaggi in tutte le nuove chat.

Secondo la società l’aggiornamento è stato fatto per proteggere ancora di più la privacy degli utenti. Infatti è così dato che è possibile avere un account Telegram senza scheda sim e accedere utilizzando numeri anonimi gestiti tramite blockchain e disponibili sulla piattaforma Fragment.

Su Telegram comunque il numero di telefono non è mai stato visibile per gli estranei: gli utenti controllano chi può vedere il loro numero e se gli altri sono autorizzati a trovarli.

Quanto all’autodistruzione dei messaggi Telegram l’ha introdotta già nel 2013. Gli utenti possono eliminare tutti i messaggi che inviano o ricevono senza lasciare traccia. Possono anche impostare un timer di autoeliminazione per svuotare le singole chat dopo un certo periodo di tempo.

Novità nel bene e nel male

Certo è che il risultato della nuova versione di Telegram per Android, la 9.2, è la privacy assoluta nel bene ma, purtroppo, anche nel male. Infatti scrive la società in un comunicato, “la combinazione unica di Telegram di rimozione dei messaggi senza lasciare traccia, e di controllo delle chat con timer di autoeliminazione, ti garantisce la piena proprietà della tua intera cronologia dei messaggi. Insieme all’utilizzo del tuo account senza scheda sim, Telegram offre una privacy assoluta”.

Inoltre è possibile generare un codice QR temporaneo se l’utente non ha un username e ha il numero di telefono nascosto a tutti. La scansione del codice consentirà alle persone di aggiungere istantaneamente il contatto dell’utente senza conoscere il numero di telefono.

Protezione alta

Telegram offre comunque livelli di protezione molto alti per chi la usa, ed è stata la app più scaricata nel 2021. Oggi gli utenti sono circa 700 milioni e il numero è in costante crescita. Non c’è dubbio che gli aggiornamenti apportati siano importanti. Il problema è nell’uso che ne viene fatto: a volte troppa privacy rischia di fare male.

O meglio di fare il male. Certamente lo farà a WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica che fa capo a Meta (Facebook) e che ha 2 miliardi di utenti. Recentemente la app è finita in un giro di numeri di telefono dei suoi utenti, quasi 500 milioni, venduti nel Dark web. Cosa che con Telegram, evidentemente, non potrà accadere.