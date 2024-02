Smartphone con Ai più cybertruffati di quelli vecchi e meno "intelligenti"

Al Mobile World Congress di Barcellona, la maggior fiera mondiale sulla telefonia mobile che si svolge nella città catalana fino al 29 febbraio, è un fiorire di presentazioni di smartphone equipaggiati con l’Ai. Ossia l’intelligenza artificiale che permette, tra l’altro, traduzioni automatiche della conversazioni in molte lingue e ritocchi fotografici di grande qualità.

Non stupisce che tutti i brand da Samsung a Huawei passando per Honor e Xiaomi hanno presentato i loro nuovi modelli praticamente uguali nell’estetica ai vecchi meno “intelligenti” ma che in compenso possono diventare facile preda di cybertruffatori. Questi ultimi infatti sono stati molto a sfruttare l’Ai per realizzare nuove truffe informatiche a scapito degli smartphone. Infatti già nel 2023, la società di cybersecurity Kaspersky, ha osservato un aumento costante del numero di attacchi ai dispositivi mobili, pari a circa 33,8 milioni di cui oltre 300 mila in Italia, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Nel 2023 gli attacchi ai dispositivi mobili sono cresciuti del 50%

La minaccia più diffusa è stata l’adware, un tipo di software che visualizza annunci pop-up indesiderati, che ha costituito il 40,8% di tutte le minacce rilevate. Mentre per i Trojan bancari, il numero di pacchetti di installazione di questo tipo di malware è sceso, anche perchè le banche online sono diventate sempre più sicure, dopo il forte aumento dello scorso anno, quando la cifra era raddoppiata. Ma dato che con l’Ai programmare software è sempre più facile i criminali informatici distribuiscono spesso le minacce mobile attraverso app store sia ufficiali che non.

Grande incremento di malware per il sistema operativo Android

Nel 2023, gli esperti di Kaspersky hanno osservato numerose applicazioni dannose soprattutto in Google Play. Uno di quelle più comuni sono le false app di investimento che si basavano su tattiche disocial engineering per ottenere dati personali dagli utenti, soprattutto numeri di telefono e nomi completi, che venivano poi aggiunti ai database utilizzati per le frodi telefoniche. Le modalità malevoli di Whatsapp e Telegram, progettate per rubare i dati degli utenti, sono un altro vettore di attacco molto diffuso. Secondo Kaspersky l’incremento di attività malware e riskware per Android nel corso del 2023 segna un cambiamento preoccupante dopo un periodo di relativa calma.