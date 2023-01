Al Ces di Las Vegas i pc tornano di nuovo protagonisti con le auto

Al Ces di Las Vegas i pc protagonisti

Pc, televisori e oggetti multimediali di vario genere si riprendono la scena al Ces di Las Vegas che dal 5 all’8 gennaio presenta le più importanti novità in campo tecnologico. La pandemia ha fatto riscoprire la necessità di rendere la propria abitazione il luogo centrale della vita di tutti i giorni anche per il lavoro. E dunque la casa va equipaggiata al meglio con pc, tv e smart gadget che la rendono sicura e, se possibile, anche risparmiosa. Mentre i maggiori produttori di pc, Hp, Lenovo, Acer, Asus si sono sbizzarriti per rendere i loro prodotti più adatti alle sessioni di videoconferenze e meeting online.

Per questo il Consumer Electronic Show, che si svolge dal 1967 nel bel mezzo del deserto del Nevada, sembra pronto con l’edizione 2023 a soddisfare le brame di consumatori sempre più esigenti. Il Ces è anche l’occasione per farsi conoscere. Ecco perché ci sono tra i 3100 espositori provenienti da oltre 170 paesi anche mille start-up. Del resto non si tratta di un evento consumer. Infatti è dedicato agli addetti ai lavori con biglietti costosi, dai 150 dollari in su, anche se poi si trovano a meno dai bagarini. Ovviamente online.

Un posto d’onore ai manager dell’auto

Comunque sia, dopo l’edizione del 2021 andata solo online causa Covid, già quella del 2022 ha mostrato una certa ripresa e per quest’anno si attendono non meno di 100mila visitatori, oltre a quelli collegati da remoto per il fitto programma di conferenze previste. Tra gli speaker il posto d’onore è riservato ai manager dell’auto. Un settore che, negli anni, è diventato uno dei pilastri della fiera di Las Vegas. Quest’anno gli espositori dell’automotive saranno 300 ma occuperanno un’area che è il 25% più grande rispetto all’anno scorso. E se nel 2022 il Keynote speech di apertura era stato tenuto da Mary Barra, ad di General Motors, quest’anno tocca a Oliver Zipse di Bmw. E non mancherà neppure Carlos Tavares di Stellantis.

Guida autonoma, elettrico e Infotainement sono tra i temi principali del comparto. Stellantis espone due concept, uno è la variante elettrica del Ram 1500, il pick up Dodge (Chrysler) con il motore termico, l’altro è il concept Peugeot Inception. Jeep è presente con 4xe elettrica. Mentre il marchio Fiat presenta il suo Metaverse Store, uno show-room interattivo basato sul metaverso. Bmw alzerà i veli sulla futura piattaforma Neue Klasse sulla quale, dal 2025, sarà varata una nuova generazione di veicoli elettrici che dovrebbe portare il 50% della produzione della casa tedesca sull’elettrico entro il 2030.

Si punta tutto sulle vetture full electric

L’anno scorso, per impressionare il pubblico, Bmw aveva presentato un’auto capace di cambiare colore, in collaborazione con E-Ink, ovviamente rimasta senza seguito a causa degli alti costi. Quest’anno punta su Dee, un’assistente vocale super intelligente. Mentre Volkswagen, utilizzando la livrea cambia colore già usata da Bmw ha presentato il concept della VW ID.7 già a suo tempo individuata dagli addetti ai lavori come erede full electric della Passat, che aspira a superare nelle vendite l’elettrica regina, ossia Tesla Model 3, promettendo una autonomia di oltre 600 chilometri.

E poi c’è la società olandese Lighyear che propone la seconda generazione dell’auto a propulsione solare (ma non solo), con panelli sistemati sul cofano e sul tetto, attesa nel 2025, con autonomia di 800 chilometri e prezzo intorno ai 40mila euro. Per il settore auto, il meno attrattivo per le giovani generazioni, che preferiscono il noleggio all’acquisto, è un momento cruciale e di forte rinnovamento soprattutto nell’infotaiment a bordo e nella ricerca di nuovi servizi.