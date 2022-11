Twitter a pagamento? L’ultima idea di Musk per fare soldi

Twitter a pagamento

Rendere Twitter a pagamento. All’ipotesi sta ragionando Elon Musk, il multimiliardario neo padrone del social. L’idea, secondo il sito Platformer, sarebbe quella di creare un paywall dinamico, con diversi livelli di accesso in base al tipo di abbonamento sottoscritto. Un modo per fermare la voragine che si è aperta nei conti di Twitter. “Perde 4 milioni di dollari al giorno”, aveva scritto Musk qualche giorno fa.

L’idea di un paywall fa il paio con il già annunciato servizio in abbonamento Twitter Blue a 8 dollari al mese, che dovrebbe essere lanciato dopo le elezioni di mezzo termine. Intanto, proseguono i licenziamenti in quasi tutto il mondo, compresa nella sede ghanese di Twitter, inaugurata poche settimane fa con l’intenzione di farne il coordinamento delle attività del gruppo in tutta l’Africa. Per tutto il personale l’ultimo giorno di lavoro sarà il 4 dicembre.