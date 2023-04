Assegno unico, arriva nuovo simulatore Inps

Nuovo simulatore Inps per l’assegno unico

(Teleborsa) – Arriva il nuovo simulatore dell’assegno unico per i figli che guida le famiglie per il calcolo dell’importo che sarò corrisposto nel 2023 sulla base delle nuove regole introdotte con la legge di Bilancio.

Incrementati gli importi per i minori

Nel 2023 infatti sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita. E, spiega un messaggio dell’Inps, ai nuclei familiari numerosi. Inoltre, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Come funziona il simulatore

Il simulatore è accessibile dall’utente senza autenticazione al link dedicato. L’applicazione propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti. Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, utilizzando le informazioni dell’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Infine, l’istituto fa sapere che la simulazione non comporta la presentazione della domanda. Per chiedere l’Assegno Unico, infatti, è necessario accedere alla apposita procedura disponibile sul sito web Inps, utilizzando le credenziali (Spid, Cns, Cie), oppure tramite Patronati e Contact Center.