Luca Necchi Ghiri è il nuovo ad del gruppo Mer Mec

Mer Mec, Luca Necchi Ghiri nuovo ad

(Teleborsa) – Il gruppo Mer Mec S.p.A., azienda leader italiana specializzata in alta tecnologia per le infrastrutture, che fa parte della holding Angel del Cav. del Lavoro Vito Pertosa e che sviluppa soluzioni anche per i settori aerospazio e meccatronica digitale, annuncia la nomina dell’Ingegnere Luca Necchi Ghiri come nuovo Amministratore Delegato, entro aprile 2023.

Già dal 2007 Project Manager, Project Director e Area Manager in Astaldi e poi, dal 2018, prima Chief Operating Officer e, successivamente, General Manager per Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. L’Ing. Necchi Ghiri è un professionista di grande esperienza maturata nel mondo delle grandi infrastrutture in Italia e all’estero. Nel 2015 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

In qualità di AD, l’Ing. Necchi Ghiri guiderà il gruppo Mer Mec S.p.A, unendosi alla squadra di oltre 2000 dipendenti – dei quali 1400 ingegneri specializzati – che costituisce la holding Angel, i cui prodotti e servizi sono in uso in 71 nazioni nel mondo.

I commenti

L’Ingegnere Luca Necchi Ghiri ha dichiarato: “Sono contento di accettare questo nuovo incarico all’interno del gruppo Mer Mec S.p.A. interamente a capitale privato, che sviluppa alta tecnologia 100% Made in Italy. Affronterò fin da subito tutte le sfide per una crescita aziendale all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità nella sua triplice dimensione (ambientale, economica e sociale), investendo sempre più sul capitale umano e mettendo al centro le persone partendo dai valori storici del gruppo quali l’eccellenza, l’integrità e la solidarietà.”

Il Presidente Cav. del Lavoro Vito Pertosa ha sottolineato: “Sono fortemente convinto che il nuovo Amministratore Delegato saprà dare un forte impulso al gruppo Mer Mec. Buon Lavoro.”