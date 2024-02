Fastweb, la compagnia chiude il 2023 con ricavi in crescita

Conti a posto per Fastweb che potrebbe dunque essere il partner ideale per un accordo con Vodafone. L’operatore, controllato dagli svizzeri di Swisscom, ha chiuso il 2023 in crescita grazie, recita un comunicato, “alla focalizzazione sul controllo delle infrastrutture di rete e lo sviluppo di soluzioni a valore aggiunto basate sul cloud, il 5G e i servizi di cyber security e la loro progressiva integrazione con l’intelligenza artificiale con l’obiettivo di diventare il provider di soluzioni AI di riferimento del mercato nazionale”.

I ricavi si attestano a 2,6 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel 2023 la società ha acquisito 530mila nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento dell’8% del totale della base clienti rispetto al 2022. E nel mercato della telefonia fissa (retail e wholesale) la base clienti è cresciuta del 3,4% a 3,25 milioni di clienti.

Cresce la divisione wholesale

In particolare la divisione wholesale, ossia all’ingrosso, ha raggiunto ricavi pari a 330 milioni (+ 5%) e in dodici mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali è balzato a 648mila, segnando un aumento di ben il 42%.

Sostenuto anche lo sviluppo della Business Unit Enterprise che raggiunge una quota di mercato pari al 35% e che registra a fine 2023 ricavi in aumento pari a 1.134 milioni di euro (+ 12% rispetto al 2022) grazie ai servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi il servizio mobile 5G, il Cloud e l’Edge Computing. Fastweb ha confermato il primato negli investimenti che si attestano a 623 milioni di euro, un importo pari al 24% dei ricavi.