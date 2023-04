Gara Consip, per Tim vale il 3% dei ricavi della telefonia mobile

Vodafone avrebbe presentato l’offerta economica più vantaggiosa per la gara Consip relativa alla telefonia mobile per la pubblica amministrazione. Un contratto che, nelle precedenti assegnazioni, era stato sempre vinto da Tim, in quanto Vodafone non si era mai piegata a offerte al ribasso. Ma la crisi delle tlc incombe e il gestore britannico che ha in programma il taglio di mille posti di lavoro in Italia nel 2023, si adegua.

Per Tim sarebbe un grosso guaio dato che, secondo gli analisti, la perdita del contratto potrebbe valere a regime l’1% dei ricavi domestici e ben il 3% di quelli derivanti dalla telefonia mobile. Si tratta di un bando del valore come base d’asta di 235 milioni di euro su 2 anni (più possibili proroghe) per 1,4 milioni di utenze.

Sarebbero ancora al vaglio le valutazioni tecniche (che pesano per il 70% sulla valutazione complessiva, contro il 30% attribuito all’offerta economica) per cui non si sarebbe ancora giunti alla definizione della graduatoria definitiva. La gara in questione, aggiudicata nelle ultime cinque edizioni a Tim, ha come oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e servizi connessi e opzionali per la pubblica amministrazione.

Il titolo Tim ha chiuso in Borsa in calo dello 0,56% praticamente da settimane inchiodato al valore di 0,30 euro ad azione. Gli investitori rimangono dunque scettici sulla possibili di scorporo della rete e realizzazione di una unica infrastruttura per la la fibra con Open Fiber.