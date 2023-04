Enel, Starace si sfila: non sarà in lista per un altro mandato da ad

Starace non si candida in una lista alternativa

Francesco Starace considera concluso il proprio mandato in Enel e non è disponibile a ricandidarsi, secondo quando fatto sapere dalla società dopo indiscrezioni di stampa su una disponibilità per un altro mandato come amministratore delegato in una potenziale lista alternativa di candidati.

Il manager, alla guida di Enel dal 2014, ha precisato di “essere estraneo agli schemi prefigurati che lo vedrebbero coinvolto in liste di candidati per il prossimo rinnovo del CdA del gruppo”. Il governo ha indicato Flavio Cattaneo come suo sostituto, indicando Paolo Scaroni per la presidenza. (Teleborsa)