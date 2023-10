Tim, piccoli azionisti chiedono a Consob di intervenire

Un gruppo di piccoli azionisti di Tim insieme ad associazioni di difesa dei consumatori hanno presentato un esposto alla Consob richiedendo un intervento immediato della Commissione a tutela degli azionisti in merito all’andamento del titolo in Borsa.

In particolare l’esposto, presentato da FederSolidali e da azionisti Tim attraverso lo studio legale Santa Lex, chiama in causa l’omissione di comunicazioni ufficiali e la fuga incontrollata di notizie sull’offerta vincolante presentata ieri dal fondo Kkr che sono state alla base del calo delle quotazioni delle azioni (-6,2%) avvenuto con volumi di scambio ben superiori alla media (655 milioni di titoli ordinari e 55 milioni di titoli di risparmio).

I piccoli soci chiedono a Consob di convocare il cda di Telecom Italia in modo che venga data divulgazione dei contenuti dell’offerta e di convocare i vertici di Kkr perchè ne chiariscono i termini esatti anche in relazione alla proposta non vincolante su Sparkle.

L’esposto verrà valutato da Consob che sta seguendo passo passo la situazione riguardante le operazioni Tim e i suoi sviluppi.