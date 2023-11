Tim, Giorgetti: "Azionisti hanno i loro diritti, ma il progetto è quello"

Anche il Mef scende in campo su Tim. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ammette che Vivendi, principale azionista di Tim, ha i suoi diritti, ma il progetto NetCo «è quello», quindi il governo va avanti per la sua strada. Il Mef ha partecipato all’offerta su NetCo e il cda di Tim l’ha accettata. «Adesso ovviamente gli azionisti hanno i loro diritti e li faranno valere nelle sedi opportune però il progetto è quello», ha commentato Giorgetti, all’indomani del via libera del board di Tim all’operazione con il private equity statunitense Kkr, a cui parteciperà anche il Tesoro.

Vivendi, che possiede il 24% di Tim e che ha sempre chiesto un prezzo più alto per la rete, domenica ha detto di considerare la decisione del cda di Tim “illegale”, aggiungendo che utilizzerà «tutti i mezzi legali a sua disposizione per contestarla». Per i francesi, infatti, la vendita richiede non solo un voto straordinario degli azionisti, ma anche l’autorizzazione di un comitato interno al consiglio di amministrazione per le operazioni con parti correlate, dato il doppio ruolo del Tesoro come proprietario di Cdp, azionista di Tim, e investitore nella rete. « Vivendi ha i suoi diritti e li esercita», ha ribadito Giorgetti che non sembra temere che il principale socio della tlc possa bloccare l’operazione.