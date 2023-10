Msc firma accordo per acquisto 50% di Italo. In attesa di Ita

Msc firma accordo per acquisto 50% di Italo. Il resto del capitale resta nelle mani di Gip. Intanto il gigante della logistica via mare attende news anche su Ita e sulle decisioni della commissione europea per il passaggio di mano del 40% della società nata dalle ceneri dell’ex-Alitalia. Non a caso, infatti, inizialmente Msc era in trattative per la totalità del capitale di Italo, ma alla fine ha concluso per acquistare solo la metà.

A gestire la società rivale di Trenitalua sarà Gip, che avrà una governance congiunta con Msc, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori. Così almeno spiega una nota che prospetta il rilancio dopo l’ingresso nel capitale di Italo da parte di Msc.

Accordo strategico

“Questo accordo dimostra il nostro impegno di lunga data nei confronti dell’Italia e il sostegno al trasporto ferroviario passeggeri eccezionale ad alta velocita in Italia” ha affermato Diego Aponte, presidente di Msc.

“Crediamo fortemente nelle potenzialita di Italo per rafforzare ulteriormente la connettivita ferroviaria in tutta Italia ma anche il mercato turistico italiano. Inoltre, l’accordo odierno riflette anche l’obiettivo del nostro gruppo di sviluppare ulteriormente modalita di trasporto sostenibili, sia per i passeggeri che per le merci. Cio e in linea con gli sforzi dell’Italia volti a migliorare la propria rete infrastrutturale attraverso nuovi progetti delineati nel Pnrr – ha concluso Aponte – per estendere i servizi ferroviari ad alta velocita alle aree attualmente prive di accesso. Condividiamo una visione comune con Gip e siamo orgogliosi di costruire ancora una volta su questa partnership strategica”.

Nasce il primo gruppo intermodale d’Europa

“Con questo accordo nasce il primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata , treno, nave, autobus utile al Paese, ai viaggiatori e ai turisti” ha spiegato Luca Cordero di Montezemolo. “L’acquisizione della maggioranza di Ntvv (Italo più Itabus) da parte di Msc, gruppo prestigioso, leader mondiale nel trasporto marittimo , fondato e gestito da un imprenditore italiano , Gianluigi Aponte , che conosco e di cui ho grande stima da anni, è motivo di soddisfazione e orgoglio e porterà crescita e sviluppo”.

Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di concorrenza nelle giurisdizioni interessate. Ma Italo è “uno dei principali operatori privati europei di treni ad alta velocità. Dal suo debutto nel 2012, il gruppo è cresciuto fino a gestire una flotta di 51 treni elettrici ad alta efficienza energetica, collegando 51 città in tutta Italia e servendo oltre 20 milioni di passeggeri all’anno”. “Siamo entusiasti di collaborare con la Msc, con cui abbiamo un rapporto strategico solido e produttivo, per continuare a sostenere la crescita futura di Italo” ha dichiarato Bayo Ogunlesi, presidente e ceo di Global Infrastructure Partners.