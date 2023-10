Turismo, in aumento le prenotazioni online in Europa

Sono state quasi 153 milioni le notti trascorse dagli ospiti in alloggi in affitto a breve termine nell’UE – prenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor – nel secondo trimestre del 2023. È quanto emerge dai dati mensili di Eurostat sugli alloggi per soggiorni di breve durata offerti tramite piattaforme online per il secondo trimestre 2023 a livello nazionale. Si tratta di un aumento del 15,8% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Con questo risultato il turismo su piattaforma continua a superare i livelli pre-pandemia e a stabilire nuovi valori record mensili: ad aprile sono stati trascorsi 46,7 milioni di pernottamenti in alloggi prenotati tramite piattaforme online , mostrando un aumento del 19,5% rispetto ad aprile 2022. A maggio questo numero è salito a 47,6 milioni di pernottamenti (+22,6% rispetto a maggio 2022) e a giugno il totale è stato di 58,7 milioni (+8,4% rispetto a giugno 2022).

Boom di prenotazioni online

Nella prima metà del 2023, gli ospiti hanno trascorso circa 237 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine nell’UE prenotati tramite piattaforme online. Si tratta di una crescita significativa rispetto al 2022 (199 milioni di notti; +18,8%); con pernottamenti ampiamente superiori ai livelli pre-pandemia (193 milioni di pernottamenti nel 2019; +22,6%).

Mentre le tradizionali destinazioni turistiche costiere rimangono popolari durante tutto l’anno, altre regioni con una stagionalità più pronunciata compaiono tra le prime 20 durante i mesi invernali del 2023. Le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel primo trimestre del 2023 sono state Rodano-Alpi in Francia (5,2 milioni di notti) e le regioni spagnole delle Canarie (5,0 milioni) e dell’Andalusia (4,3 milioni). In cima alla classifica figurano anche le regioni dipendenti dal turismo invernale, come ad esempio il Tirolo in Austria (1,9 milioni).

Nelle prime 20 regioni, Francia e Spagna avevano cinque regioni, Italia e Portogallo tre, Austria due, mentre Polonia e Ungheria ne avevano una ciascuna.

(Teleborsa)