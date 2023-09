Con gli affitti brevi Sala vuole il governo dei sindaci per fare ciò che vuole

L’obbligo di Cin (Codice identificativo nazionale) per ogni immobile, la durata minima delle due notti nelle aree del centro storico e il limite rivisto al ribasso dei 2 immobili, he lo stesso proprietario può destinare alla locazione breve ed essere tassato con cedolare secca. La stretta verso gli affitti brevi annunciata dal ministro Daniela Santanchè avanza spedita. E non a tutti piace. Non solo ai proprietari che, in questi anni hanno cavalcato l’onda delle presenze extra alberghiere, ma anche a qualche politico, che sperava di approfittarne per fare un po’ a modo suo.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento “Healthy Lungs for Life”, tornando sul disegno di legge sugli affitti brevi, ha detto, ad esempio, che “quello che manca è soprattutto un po’ di libertà ai sindaci di interpretare le singole realtà cittadine: la città non è una sola e anche la diffusione degli affitti brevi non è equilibrata all’interno della città”. Così “io ho chiesto alla ministra Santanchè di riflettere su un punto che non è in questa bozza, ovvero di considerare la possibilità che le città lavorino in un’ottica di zonizzazione – ha continuato – A mio parere in un quartiere che è storicamente e preminentemente universitario bisogna far sì che gli appartamenti siano indirizzai o usufruibili soprattutto dagli studenti”.

Sul messaggio inviato al ministro, il primo cittadino di Milano ha detto che per ora “non ho avuto risposta. Lei è la ministra del turismo e deve tutelare il turismo: noi stiamo introducendo una questione che invece servirebbe per altri scopi, ma non è semplicissimo”. Ma, al di là della risposta, l’impressione è che qualche sindaco cerchi l’occasione per avere mani libere.