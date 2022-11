L’andamento di Airbnb

Entrate record per Airbnb grazie alla ripresa del turismo. Il portale di affitti brevi ha chiuso il terzo trimestre, il più redditizio fino a oggi, con pernottamenti in crescita del 25% che hanno portato i ricavi a 2,88 miliardi di dollari. Risultato in linea con le attese degli analisti che stimavano un fatturato di 2,85 miliardi. Ma è nell’ultima riga del bilancio che la società registra il suo primo utile sopra il miliardo di dollari. I profitti risultano infatti pari a 1,21 miliardi, superando le stime degli analisti di 1,03 miliardi e gli 834 milioni del corrispondente periodo del 2021.

I risultati della società sono stati trainati dall’incremento dei viaggi transfrontalieri, da un aumento delle prenotazioni nelle città e da soggiorni più lunghi. E ciò nonostante l’inflazione dilagante. Il fatto che il trimestre sia coinciso con l’estate non ha fatto che premiare Airbnb, visto che i mesi da luglio a settembre sono in genere quelli di maggiore attività per via delle vacanze. Dopo il periodo nero segnato dal Covid, che aveva cancellato gli affitti, Airbnb viene premiata anche dal combinato disposto smart working (un numero maggiore di clienti lavora da remoto) e abolizione delle restrizioni di viaggio. I soggiorni di ventotto o piú giorni hanno rappresentato il 20% delle prenotazioni nel trimestre, in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso.

Le previsioni

La società di San Francisco si aspetta una crescita dei ricavi anche nel trimestre in corso per via delle prenotazioni fatte e per la minore frequenza con cui queste vengono cancellate. Tuttavia la previsione di fatturato è compresa “solo” tra 1,8 e 1,88 miliardi. Gli analisti interpellati da FactSet si aspettavano 1,87 miliardi di dollari prima della pubblicazione dell’outlook. «Con il ridursi dell’impatto della pandemia e con il persistere delle condizioni macroeconomiche, ci aspettiamo che la continua, anche se incerta, ripresa dei viaggi transfrontalieri» recita una nota della società. Nonostante l’ottimo trimestre, però, Airbnb ha dichiarato che le prenotazioni «si modereranno leggermente» in vista del quarto trimestre. Un piccolo dubbio che ha scalfito pesantemente la società a Wall Street. Al momento di andare in stampa Airbnb perdeva oltre il 10%, scambiando sotto i 98 dollari.