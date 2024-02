Apple chiude il team sull'auto elettrica e si concentra sull'Intelligenza artificiale

Apple abbandona i suoi piani per un’auto elettrica, scaricando uno dei progetti più ambiziosi della sua storia. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la comunicazione ha colto di sorpresa i quasi duemila dipendenti del progetto. A loro sarà chiesto di concentrarsi sull’intelligenza artificiale.

L’auto elettrica, conosciuta come ‘Project Titan‘, era un progetto per diversificare la produzione di Apple al di là dell’iPhone e per tentare di competere con Rivian e Tesla. Un progetto talmente segreto che Apple non lo ha mai confermato.

Le vendite di auto green rallentano

L’abbandono del sogno dell’auto elettrica arriva mentre il mercato dei veicoli elettrici è in rallentamento e Elon Musk ha messo in guardia su una frenata della crescita delle vendite per Tesla quest’anno a causa della domanda debole, gli alti tassi di interesse e la crescente concorrenza. Ford e General Motors di recente hanno sospeso i loro piani di espansione della capacità produttiva di auto elettriche e la scorsa settimana Rivian ha annunciato un taglio del 10% della sua forza lavoro. I fondi per la ricerca nelle auto elettriche Apple li impiegherà, secondo indiscrezioni, nell’intelligenza artificiale.

Tutti sull’intelligenza artificiale

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il team che si occupa di auto elettriche, denominato Special Projects Group, verrà chiuso e i dipendenti del team dedicato, composto da diverse centinaia di ingegneri hardware, saranno spostati nella divisione sulla intelligenza artificiale sotto la guida del manager John Giannandrea. Una ulteriore conferma che l’intelligenza artificiale generativa è sempre più importante per l’azienda.