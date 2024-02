Difesa, Fincantieri sigla una joint venture con l'emiratina Edge

Fincantieri ed Edge, il gruppo emiratino specializzato in tecnologia avanzata e difesa, hanno stretto un’alleanza attraverso la firma di un term sheet per la costituzione di una joint venture. Questa sarà focalizzata sulla produzione di un’ampia gamma di navi militari, nonché su una filiera produttiva con sede negli Emirati Arabi Uniti, stimata in un valore di 30 miliardi di euro.

La joint venture, basata ad Abu Dhabi, vedrà Edge detenere la maggioranza (51%), mentre Fincantieri sarà responsabile della direzione gestionale. La nuova entità avrà diritti di prelazione per gli ordini al di fuori della sfera NATO, sfruttando gli accordi governativi G2G degli Emirati Arabi Uniti e i pacchetti di finanziamento del credito all’esportazione. Inoltre, potrà beneficiare di ordini strategici provenienti da selezionati Paesi membri della NATO.