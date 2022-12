Europa, per le Borse si prevede un avvio al rallentatore. Wall Street giù per la quarta seduta

La giornata delle Borse

La partenza delle Borse europee è vista al rallentatore dopo che Wall Street ha chiuso in calo per la quarta sessione consecutive. Ad azzopparla il timore che la stretta avviata dalla Fed per contrastare l’inflazione possa precipitare l’economia in recessione. Il Dow Jones ha perso lo 0,50% a 32.756 punti e l’S&P 500 lo 0,91% a 3.817. Più pesante il tonfo del Nasdaq su cui maggiormente pesano le tensioni al rialzo sui tassi d’interesse. Ma soprattutto incide la caduta dei produttori di auto elettriche. L’indice perde l’1,49% a 10.546 punti rompendo al ribasso la soglia psicologica degli 11 mila punti.

Tra i titoli peggiori della seduta c’è Meta che ha ceduto il 4,14% dopo essere stata accusata dall’Unione europea di aver violato le norme antitrust sulla pubblicità online. Il rischio è una multa fino al 10% del fatturato mondiale annuo della società. Tra le altre big tech, Alphabet è scesa del 2,02%, Apple dell’1,59% e Microsoft dell’1,73%. Forti vendite hanno interessato Disney che ha perso il 4,14%. Il mercato ha giudicato insoddisfacenti i 134 milioni di dollari incassati da “Avatar: la via dell’acqua” nel suo primo weekend di programmazione. Le stime degli analisti puntavano su una forchetta compresa tra i 135 e i 150 milioni.

WALL STREET

Lucid (-1,95) Il produttore di veicoli elettrici scivola sui nuovi minimi storici a 7,23 dollari. La capitalizzazione di borsa si è ridotta a circa 12,0 miliardi di dollari. Aveva segnato un prezzo record di 64,86 dollari nel febbraio 2021. E’ il sesto ribasso consecutivo. Dal primo gennaio il titolo ha lasciato sul terreno oltre l’81% del suo valore.

Meta (-4,14%). Il marketplace di Facebook potrebbe violare le norme europee antitrust. È il giudizio della Commissione Europea, espressa nell’ambito dell’indagine avviata l’anno scorso.

Moderna (-1,76%) Jefferies ha alzato la raccomandazione sul titolo a Buy da Hold.

Rivian Automotive (-2,40%). E’ il settimo consecutivo. scivolando sui minimi da maggio. Da inizio anno registra un drammatico -79%.

Tesla (-0,24%) Elon Musk ha twittato domenica che avrebbe rispettato i risultati di un sondaggio che chiedeva se dovesse dimettersi dalla carica di ceo di Twitter.

Obbligazioni

Vendite sui bond della zona euro in vista del rialzo dei tassi. . Il rendimento del BTP decennale sale a 4,27%. Spread a 217. Pesa anche la mancata adesione dell’Italia al meccanismo di salvaguardia MES. Bund decennale 2,18

Petrolio

Il Wti ha registrato un progresso del 4,5%, riducendo il calo da inizio 2022 all’1,5%.

Gas

La quotazione in Usa è scesa sotto 6 dollari (-10%), di nuovo sotto i 6 dollari. La prossima settimana è previsto un clima più mite del normale, dopo le tempeste che hanno aumentato la domanda di riscaldamento in gran parte del nazione. La quotazione in Ue è scesa del 5% a 106 euro per mwh, due settimane fa valeva 160 euro. I ministri dell’Energia dell’Unione Europea si sono accordati oggi sul price cap a 180 euro, ma solo nel caso in cui il differenziale con il prezzo del gas liquefatto sia superiore ai 35 euro. Il blocco entrerà in vigore il 15 febbraio. In novembre, la Commissione Europea aveva proposto un tetto a 275 euro.

Valute

L’Euro sale ancora a 1,06 sul dollari

Asia

Le Borse asiatiche scendono dopo l’annuncio della Banca Mondiale che ha abbassato le stime per il 2022 al 2,7%, dal 4,3% previsto a giugno,