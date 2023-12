Ferrari ha sorpassato Enel: ora è il titolo a maggior capitalizzazione

Settanta miliardi di valore

La Ferrari si prepara a vincere il gran premio di Piazza Affari. Alla chiusura dell’annata mancano cinque sedute compresa quella di oggi e il valore di Borsa del Cavallino rampante ha raggiunto la vetta di quasi 70 miliardi. Ogni azione vale 314 euro.

Il top del 12 dicembre

A inizio anno valeva 197 euro. Il 12 dicembre scambiava a 342, il 71% in più. Dallo scorso marzo, quando il titolo ha superato di slancio il precedente massimo (novembre 2021) di 248 dollari, non ha fatto che aggiornare, settimana dopo settimana, nuovi massimi storici. Una corsa inesorabile, come “scritto” nel ticker del titolo “Race”. A questo punto la capitalizzazione della società nota in tutto il mondo per le sue auto di lusso a tiratura limitata ha superato i pesi massimi del listino: prima Stellantis, la ex mamma arrivata a 66 miliardi e adesso anche Enel che vale 67 miliardi e sale con molta fatica. Gli altri Pezzi da Novanta del listino stanno molto indietro: Eni e Intesa 49 miliardi, , Unicredit 44 miliardi, Generali, regina del tempo che fu ora decaduta, non arriva a 30 miliardi.

Grande fascino pooco Pil

Certo desta un po’ di sorpresa vedere in testa al listino un’azienda come Ferrari: grande marchio peno di fascino. Inesistente sul Pil: 10 mila auto l’anno con cinquemila dipendenti che a loro volta vivono in un mondo magico: 17 mila euro sarà il bonus di quest’anno

Parlano gli analisti

Cosa ne pensano gli analisti di questa performance? Ferrari il titolo principe della Borsa Italiana. Le attuali valutazioni sono congrue rispetto ai fondamentali? Probabilmente Warren Buffett storcerebbe il naso osservando i multipli di Borsa. Perché agli attuali valori il titolo prezza 53 volte gli utili, 10,7 volte il fatturato e 23.47 volte il patrimonio netto tangibile. Come dice qualcuno con ironia: fra poco le azioni della Ferrari varranno più della sue auto.

Primi sell

Non a caso qualche banca d’affari che ha abbassato il giudizio a “sell”. I più pessimisti sono Lukas Cinikas di BM Pekao, che ha fissato un prezzo obiettivo a 271 euro, e Richard Hilgbert di Morningstar, il cui “sell” corrisponde a un target di 259 euro. Anche per Goldman Sachs (308 dollari) e Citi (305) il titolo ha più probabilità di correggere nel 2024 che non di apprezzarsi. Non mancano gli ottimisti: Barclays (375 euro), Oddo Bhf (365) ed Evercore Isi (351). Ma la novità è che sono in minoranza e infatti rispetto ai massimi di dieci giorni fa ha perso circa il 10%. Restano cinque giorni per confermarsi al top di Piazza Affari