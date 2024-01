L'Intelligenza artificiale mette il turbo a Microsoft. Obiettivo: scavalcare Apple in Borsa

L’intelligenza artificiale di Microsoft porta la società di Bill Gates a incalzare Apple in Borsa. Attualmente Apple vale infatti 2.870 miliardi di dollari mentre Microsoft 2.760 miliardi a 370 euro ad azioni quasi il massimo di sempre.

Huawei guadagna quote di mercato in Cina negli smartphone di fascia alta

“Rileviamo ancora debolezza nei volumi e nel mix di iPhone, così come una mancanza di volumi nei Mac, negli iPad e nei wearable” – ha detto l’analista Tim Long. Il target price di Cupertino è stato ridotto da 161 a 160 dollari, il 17% in meno rispetto ai valori attuali pari a 181 dollari. Sul futuro di Apple incombe anche la ripresa di Huawei nel segmento smartphone di fascia alta in Cina cosa che non fa prevedere niente di buono riguardo alle performance dell’iPhone in Estremo oriente. La previsione degli analisti vede anche che anche un rallentamento nella vendita di servizi dall’App Store dovuta in parte a restrizioni normative. Il margine lordo delle attività di servizi di Apple è all’incirca il doppio rispetto a quello che Apple ottiene su tutti i suoi prodotti hardware.

Rivoluzione sulla tastiera: il tasto Copilot per lanciare il chatbot Ai con Windows

Nel frattempo Redmond gode della spinta dell’intelligenza artificiale. A partire da questo mese infatti, alcuni nuovi pc con sistema operativo Windows saranno infatti dotati di uno speciale tasto Copilot che lancia automaticamente dalla tastiera il chatbot AI realizzato da Microsoft. Il gigante del software spinge i produttori di pc ad aggiungere questa opzione. La mossa permetterà di capitalizzare la sua stretta collaborazione con OpenAI e diventare un punto di accesso per le applicazioni della tecnologia AI generativa.

Sebbene la maggior parte delle persone si connetta a Internet, e alle applicazioni di AI, più tramite telefono che attraverso il pc, si tratta di una scelta dall’enorme significato simbolico. La riprogettazione della tastiera sarà in effetti il più grande cambiamento apportato da Microsoft da quando ha introdotto un tasto speciale per Windows negli anni ’90. Il design del logo a quattro quadrati di Microsoft si è evoluto, ma il pulsante è stato un punto fermo delle tastiere orientate a Windows per quasi tre decenni. Il nuovo tasto per l’AI sarà contrassegnato dal logo Copilot e si troverà vicino alla barra spaziatrice. Su alcuni computer sostituirà il tasto “Ctrl” destro, mentre su altri sostituirà un tasto del menu.

Primi pc con Copilot al Ces di Las Vegas che parte il 9 gennaio prossimo

Non c’è dubbio che la mossa che intenda fare leva sulla posizione dominante di mercato di Microsoft: secondo Idc, circa l’82% di tutti i computer desktop, portatili e workstation utilizza come sistema operativo Windows, rispetto al 9% equipaggiato da Apple e a poco più del 6% da Google. Microsoft non ha ancora comunicato quali produttori di computer installeranno il pulsante Copilot che sarà introdotto sui suoi dispositivi Surface di fascia alta. Il nuovo tasto dovrebbe essere presente anche su molti PC che saranno presentati nel corso del Ces, la più importante manifestazione del settore, che si svolgerà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas.