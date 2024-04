Mercati, Häuselmann (GAM): "ecco su cosa scommettere sulla Borsa della Svizzera"

Per essere un Paese senza sbocco sul mare, con una popolazione di soli 9 milioni di abitanti e una superficie pari a circa un decimo di quella di Francia e Germania, la Svizzera ha un peso molto superiore al resto del mondo. E la portata mondiale delle aziende svizzere non è da meno. Se le megacap globali come Nestlé spiccano, il mercato svizzero comprende una moltitudine di aziende innovative, efficienti e ben gestite, che competono con successo per conquistare quote di mercato in ogni angolo del mondo. Ne abbiamo parlato con Daniel Häuselmann, direttore investimenti di GAM.

Quali i punti di forza e le opportunità di investimento nel mercato azionario svizzero?

I titoli svizzeri godono di una miscela di flussi di reddito davvero internazionale. Lungi dall’essere condizionate dal loro mercato nazionale, relativamente piccolo, molte aziende svizzere hanno ribaltato la situazione rispetto ai competitor con un mercato nazionale più ampio. In pratica, molte società svizzere hanno una presenza davvero globale, con fonti di reddito che si estendono ben oltre i confini europei. Alcune si concentrano su mercati in crescita come le Americhe e l’Asia, compresi i mercati emergenti, aumentando il loro potenziale di crescita degli utili e di miglioramento dei margini.

Quali i settori strategici?

L’investimento in azioni svizzere non riguarda tanto l’economia svizzera, quanto piuttosto le opportunità di crescita dei ricavi globali attraverso società con sede in Svizzera che puntano su eccellenza, efficienza, innovazione, sostenibilità e ambizione realmente globale. Settori come quello farmaceutico e dei beni di consumo – ben rappresentati negli indici di mercato svizzeri da Novartis, Roche e Nestlé – sono normalmente associati a qualità di tipo difensivo, che conferiscono al mercato svizzero caratteristiche di resilienza in periodi di incertezza. Tuttavia, data la forza dell’impronta globale di queste aziende e la vastità dei segmenti in cui operano, anche questi pesi massimi svizzeri con caratteristiche difensive e di alta qualità possono offrire una componente di crescita agli investitori. Scendendo un po’ più in basso nella scala di capitalizzazione, il mercato svizzero presenta anche nomi riconosciuti a livello mondiale in settori come i materiali, l’industria, la finanza e i beni di lusso (ad esempio, Sika, ABB, Zurich Insurance e Richemont). Se a questi nomi di spicco si aggiunge un fiorente numero di piccole e medie imprese svizzere, alcune delle quali operanti in settori che molti investitori non associano immediatamente alla Svizzera (come l’informatica e la logistica), i titoli azionari svizzeri rappresentano complessivamente società di crescita di qualità, con un track record impressionante, in grado di offrire agli investitori un rendimento costante nel lungo periodo.

In che modo il franco svizzero può influenzare la competitività delle imprese svizzere?

La solidità a lungo termine del franco svizzero è stata una forza trainante per il miglioramento dell’efficienza operativa delle imprese svizzere. Le aziende svizzere, abituate a subire i venti contrari sul piano commerciale di una valuta solida, non possono restare immobili e si sono evolute per essere efficienti e altamente competitive a livello globale. In questo senso, il vento contrario a lungo termine della valuta si è trasformato in un vento di coda che spinge a trovare modi nuovi e migliori per fare affari.