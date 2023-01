Il governo vuol accelerare sulla rete, nel fine settimana nuovo vertice con Tim. Resta la distanza tra Cdp e Vivendi

Nuovo incontro nel fine settimana. Sarà presente anche Labriola?

Finite le feste una delle priorità del governo è quella di accelerare sul dossier Tim. L’obiettivo è di individuare entro la fine del mese una strada maestra per arrivare alla rete pubblica (Meloni dixit) che non per forza di cose vorrà dire rete unica. Le parti (Palazzo Chigi, ministeri competenti, Cdp e Vivendi) si erano lasciate prima di Natale con un nulla di fatto. “Clima positivo” era il mood che tutte gli stakeholder in causa lasciavano intendere alla fine dell’ultimo vertice, ma se ancora non è stata trovata la quadra un motivo ci sarà. Il punto è che la partita si è ancora una volta incartata intorno alla divergenza di interessi tra Cdp – il secondo azionista di Tim (10%) e primo di Open Fiber (60%), la società che sta realizzando la fibra – che spinge per un’offerta sulla rete Tim spalleggiata di sicuro dal fondo Macquarie (secondo azionista di Open Fiber con il 40%) che le ultime danno pronto ad entrare come mero finanziatore e non come socio, e quelle di Vivendi, il primo azionista di Tim che invece preferirebbe l’ipotesi della separazione di Tim in una una società dei servizi e in una della rete entrambe quotate con il mercato che quindi ne dovrebbe determinare i valori.

Ma qui il problema resta quello che ha fatto impantanare il Mou, l’accordo tra le diverse parti interessate che avrebbe dovuto portare a un’offerta di Cdp e Open Fiber sulla rete, mai però realmente arrivata. Il nodo è quella della valutazione della rete. Con Cdp che continua a restare fermo su una valutazione che non supera i 18 miliardi, con la rete che terrebbe in pancia una decina dei circa 25 miliardi di debiti di Tim e 21 mila dei 42 mila dipendenti. Come ormai arcinoto Vivendi valuta l’infrastruttura in capo a Tim (da ricordare che comprenderebbe anche la società della rete secondaria di Tim, Fibercop, dove il fondo Kkr ha acquistato il 37,5% per 1,8 miliardi di euro) più di 30 miliardi. Del resto Antitrust – sia nazionale che europeo – potrebbe mettersi di traverso a un’offerta che certo non arriva più da Open Fiber, ma comunque è strutturata dal primo e dal secondo socio della società che si occupa della realizzazione dell’infrastruttura in fibra.

Ecco perché sembra difficile da ipotizzare che il prossimo incontro, quello del 12-13 gennaio, possa essere risolutivo. Si spera che la probabile presenza di Tim (ci sarà l’ad Pietro Labriola?) possa aiutare a sbloccare l’impasse. Anche perché non si capisce perché il proprietario dell’oggetto in discussione, la rete appunto, non fosse stato invitato ai tavoli che si sono tenuti nel mese di dicembre del 2022.