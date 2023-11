Auto, Toyota alza le stime 2024 grazie allo yen debole

Il gruppo Toyota, numero uno mondiale dell’auto, ha alzato nettamente le stime per l’esercizio 2023-24 dopo aver riportato un utile quasi triplicato nel secondo trimestre. La guidance, che beneficia dell’indebolimento dello yen, è stata aggiornata prevedendo un risultato netto positivo per 3950 miliardi di yen (24,7 miliardi di euro) per l’intero anno, il 61% rispetto alle stime diffuse in primavera, e un utile operativo di 4.500 miliardi di yen (28,1 miliardi di euro).

Le previsioni sono calcolato su un tasso di cambio di 141 yen per un dollaro contro i 125 precedenti. A livello di giro d’affari, Toyota stima i ricavi a 43mila miliardi di yen (269 miliardi di euro) a fronte dei 38mila della previsione precedente. Invariato l’obiettivo in termini di volumi con la previsione di 11,38 milioni di veicoli venduti, +7,8% rispetto all’esercizio 2022-23.

Nel secondo trimestre, luglio-settembre, la casa giapponese ha quasi triplicato l’utile netto a 1.278 miliardi di yen (8 miliardi di euro) e piu’ che raddoppiato l’utile operativo a 1.438 miliardi di yen (9 miliardi di euro) su ricavi aumentati del 24% a 11.434 miliardi di yen (71,5 miliardi di euro). Il gruppo ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da massimi 100 miliardi di yen (625 milioni di euro).