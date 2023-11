Auto elettriche, poche ma privilegiate: nei centri storici posteggio gratis

Le auto elettriche circolanti in Italia al 31 agosto 2023 sono poco più di 205mila, con le immatricolazioni full electric che nei primi otto mesi dell’anno sono state pari a 40.832 unità, con un incremento del 33,21% rispetto allo stesso periodo del 2022. Poco dunque rispetto ai circa 40 milioni di autovetture circolanti in Italia, ovvero, in proporzione, 673 ogni mille abitanti.

Una vera fortuna che siano così poche perché le auto elettriche che di per se stesse non inquinano ma, ovviamente, l’energia elettrica che consumano, per produrla, inquina, possono entrare senza limiti o pagamenti nei centri storici delle grandi città. Non solo possono entrare ma anche posteggiare gratuitamente se debitamente registrate. E dunque se aumentasse il numero di queste vetture il traffico andrebbe in tilt, e , ovviamente, i comuni cambierebbero la normativa togliendo uno dei motivi di acquisto di una vettura decisamente costosa e non funzionale per i lunghi spostamenti.

Tante le città che favoriscono le auto elettriche

Comunque a Bologna, Torino, Firenze, Genova, Napoli e Palermo è possibile richiedere il contrassegno per entrare nelle zone Ztl, ossia a traffico limitato solitamente riservate ai soli residenti. Lo stesso vale per Milano. Inoltre, nella capitale lombarda, registrandosi presso l’Mta, è possibile avere il contrassegno per il posteggio gratuito per auto elettriche nelle strisce blu e gialle.

Lo stesso vale per Roma, Firenze, Bologna mentre il comune di Torino permette solo l’entrata nella zona Ztl ma il posteggio lo pagano anche le auto elettriche. Tra le facilitazioni per le elettriche anche la sosta nelle zone dove sono previste le colonnine di ricarica.

Insomma una serie di regali che comuni severi nei confronti degli automobilisti con motore termico, come Milano dove dal centro storico sono esclusi anche gli euro 5 diesel, sono stati pronti a fare nei confronti delle auto elettriche. Regali possibili dato che al momento il parco circolante è esiguo ma se aumentasse sarebbe evidentemente impossibile mantenerli. Facendo diventare le misure di restrizioni alle auto nei centri delle principali città antitraffico e non contro l’inquinamento.