Musk cambia strategia e si mette a fare pubblicità alle Tesla

Non passa giorno che la grancassa pro-elettrico dispensi dati mirabolanti sulle vendite di Tesla. Eppure anche la Casa di Elon Musk ora ha bisogno di un “aiutino”, ovvero della pubblicità, Un netto cambio di strategia per l’azienda americana che nel 2022 è arrivata produrre oltre 1,3 milioni di auto green.

Musk infatti, fin dalla fondazione, ha sempre affermato di voler basare lo sviluppo del marchio solo sul prodotto stesso e sul passaparola. Ma questa strategia di marketing probabilmente non sta più dando i frutti sperati e dunque via libera agli spot.

L’anteprima di ciò che si vedrà in Tv (si parte dai mercati orientali per poi arrivare in Europa) è apparso sul canale Twitter di Tesla Asia che ha diffuso lo spot denominato “drive to belive” ( guidare per credere), nel quale si vede una cliente che racconta la sua esperienza di acquisto spiegando cosa l’ha spinta verso il marchio.

Lo stile della testimonianza è molto meno innovativo dell’auto che pubblicizza e si focalizza, in modo classico, più sulle caratteristiche dell’auto, tra cui la sicurezza, la tecnologia e il sistema multimediale, piuttosto che immagini o slogan dal forte impatto emotivo. Il video è forse un po’ lungo e, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe poco indicato per i consumatori europei ed americani.

D’altra parte Musk in una recente intervista rilasciata alla Cnbc si è detto convinto che “il miglior modo di fare pubblicità è quello di puntare su annunci veritieri, in grado di descrivere i reali vantaggi che si possono sfruttare alla guida di una Tesla”.

Il Italia pubblicità in accelerazione

La pubblicità pesa, e non poco, sui bilanci delle case automobilistiche. Il record a livello mondiale, secondo gli ultimi dati disponibili, ce l’ha Toyota con oltre 1.500 euro a veicolo mentre, per fare un altro esempio, il gruppo Wolkswagen è poco sopra quota 350 euro spesi in spot per singola macchina venduta.

Per quanto riguarda il nostro Paese è proprio la Casa tedesca ad essere sul podio degli investimenti pubblicitari (davanti a Ferrero e Barilla) con una spesa attorno ai 100 milioni (dati Nielsen esclusi i social media). Per trovare un altro produttore di automobili in classifica si scende al settimo posto dove c’è Fiat con 66 milioni investiti.

Seguono Bmw, decima e Ford quindicesima. Va detto che se nel 2022 sul fronte dell’advertising le case hanno tirato il freno a causa del Covid, nei primi mesi del 2023 si è registrato un balzo del 28,5% con l’auto che si posiziona al secondo posto della spesa pubblicitaria complessiva dietro soltanto agli alimentari.