Stellantis usa due pesi e due misure. In Francia aumenta gli stipendi del 5,3%, mentre in Italia...

Stellantis usa due pesi e due misure. In Francia mette sul tavolo una proposta di aumento salariale per i dipendenti del 5,3% per il 2023. In Italia invece stipendi al palo

Situazioni diverse nei due Paesi nonostante i buoni risultati del gruppo

Stellantis usa due pesi e due misure. In Francia mette sul tavolo una proposta di aumento salariale per i dipendenti del 5,3% per il 2023. In Italia invece, almeno per ora, gli stipendi restano al palo mentre è in corso una trattativa sul contratto. Intanto il gruppo automobilistico continua ad utilizzare la cassa integrazione ed alle prese con situazioni complesse come quella di Melfi. Nonostante gli aumenti, in Francia tiene banco la polemica sui maxi-stipendi dei manager dopo i brillanti risultati di cui beneficeranno gli azionisti.

Per il sindacato d’Oltralpe il gruppo può fare di più

In occasione dei negoziati annuali obbligatori (Nao) che si sono appena conclusi, i sindacati francesi hanno ricevuto la proposta di aumento salariale. Avranno ora tempo fino a mercoledì per decidere accettarla o meno. “Abbiamo negoziato con i sindacati in un clima costruttivo per giungere ad una proposta equilibrata che risponda alle attese dei dipendenti, conservando al tempo stesso le performance dei nostri siti in Francia”, ha spiegato il capo delle risorse umane di Stellantis France, Bruno Bertin. Ma, dal canto suo, il sindacato CFDT ritiene la proposta deludente “rispetto ai benefici del gruppo e ai redditi colossali del nostro amministratore delegato”, ha detto la sindacalista, Christine Virassamy. Nel primo semestre di quest’anno, Stellantis ha realizzato ricavi per 8 miliardi di euro, con un margine operativo record, al 14,1%.

In Italia intanto va avanti la trattativa sul contratto

La settimana prossima le organizzazioni sindacali incontreranno l’azienda per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a fine dicembre. “Gli incontri non riguardano solo la parte salariale, ma anche l’organizzazione del lavoro, gli orari e lo smartworkig” spiega Fedinando Iuliano, segretario nazionale della Fim Cisl. Sul fronte salariale, che sarà l’ultimo punto ad essere trattato, sulla base dei dati di settembre, il sindacato si è orientato su una richiesta di aumento attorno all’8,5%. “Tuttavia il dato non incorpora l’inflazione fra ottobre e dicembre – aggiunge Iuliano – Per questo potrebbe essere ulteriormente rivisto. Dal canto nostro non abbiamo finora trovato alcun ostacolo da parte dell’azienda a confrontarsi sui diversi temi”