Banca Progetto, nuova liquidità da JPMorgan per sostenere PMI

(Teleborsa) – Banca Progetto, nell’ambito della cartolarizzazione Progetto PMI 5 conclusa nel mese di agosto 2023, ha ottenuto nuova liquidità incrementando il portafoglio a garanzia dell’operazione per ulteriori 500 milioni di euro costituiti da finanziamenti erogati dalla banca a PMI e midcap e garantiti dal Fondo di Garanzia e da SACE.

In tale contesto, JPMorgan, nel ruolo di original senior lender, ha concesso una nuova facility senior per un importo pari a 350 milioni di euro, incrementando il valore complessivo finanziato a circa 790 milioni di euro. La transazione, che ha visto JPMorgan nel ruolo di arranger, si è conclusa in data 1 febbraio 2024. Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finint e di BNP Paribas.

La nuova liquidità generata dal significativo incremento dell’operazione originaria si aggiunge ai 2,4 miliardi di euro raccolti dalla banca al 31 dicembre 2023 e derivanti dalla finanza strutturata e sarà utilizzata per erogare nuovi prestiti a piccole e medie imprese italiane, si legge in una nota della banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata.

“Con questa operazione dimostriamo ancora una volta il nostro standing di credibilità agli occhi degli investitori istituzionali che confermano la fiducia nella banca e nelle sue prospettive di crescita futura”, ha detto l’AD Paolo Fiorentino.