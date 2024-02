Unicredit, nel 2023 utile netto record da 8,6 miliardi (+50%)

Unicredit mette a segno nel 2023 un utile netto record di 8,6 miliardi in rialzo di oltre il 50% anno su anno. Il risultato è superiore alle stime degli analisti (7,9 miliardi) e alla guidance che lo indicava pari o superiore a 7,25 miliardi Il contabile di 9,5 miliardi. Nel quarto trimestre è di 1,9 miliardi (il consensus era di 1,2 miliardi) rispetto a 1,4 miliardi del pari periodo del 2022.

Così Andrea Orcel, ceo di UniCredit, a commento dei risultati di bilancio del quarto trimestre e dell’intero 2023 presentati dalla banca italiana: “Per il Full Year 2023 UniCredit ha prodotto un Utile Netto record pari a €8,6 miliardi, un aumento di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Il quarto trimestre è stato il dodicesimo consecutivo di una crescita di qualità e redditizia, prova incontestabile della nostra strategia unica e vincente. Questo dimostra cosa possiamo raggiungere quando mettiamo i clienti al centro di ciò che facciamo, e ci concentriamo sull’esecuzione della nostra trasformazione industriale, con ciascuno dei tredici paesi della nostra rete paneuropea che contribuisce al nostro successo. E se da un lato abbiamo superato di gran lunga le nostre ambizioni iniziali con UniCredit Unlocked, il nostro percorso è tutt’altro che terminato”.

Distribuito il 100% dell’utile netto 2023

“La crescita dei ricavi netti – ha continuato Orcel – la disciplina dei costi senza rinunciare a investire e nonostante l’inflazione, e l’efficienza del capitale, hanno contribuito ad un RoTE del 16,6%, o del 20,5% su un CET1 ratio al 13%. Il nostro CET1 ratio al 15,9%, la nostra resiliente qualità degli attivi e le nostre solide linee di difesa ci collocano in una posizione invidiabile per continuare a muoverci efficacemente in un ambiente incerto”.

in relazione ai dividendi che la banca intende distribuire ai soci, Orcel si è così espresso: “Intendiamo distribuire agli azionisti un totale di €8,6 miliardi per il 2023, o il 100% dell’Utile Netto, in attesa delle approvazioni, in rialzo di €3,35 miliardi rispetto allo scorso anno, aumentando al contempo il nostro CET1 ratio di circa 100 pb al 15,9%. Dal 2021, abbiamo restituito €17,6 miliardi ai nostri azionisti, grazie ad una generazione organica di capitale estremamente solida e con la sostenibilità dei nostri rendimenti assicurata dal nostro momentum strategico e dal significativo capitale in eccesso”.

Non solo: UniCredit ha annunciato l’introduzione di acconto dividendo e un riacquisto azioni proprie per una distribuzione totale di circa €10 miliardi1 nell’anno solare 2024 e ad un rendimento da dividendo di circa il 10%.