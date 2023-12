Gruppo Bcc Iccrea supera ampiamente requisiti patrimoniali Bce per il 2024

Il Gruppo Bcc Iccrea “supera ampiamente” tutti i requisiti prudenziali assegnati dalla Banca centrale europea (Bce) nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – Srep). La Bce ha determinato per il 2024, per il Gruppo Bcc Iccrea, un Pillar 2 Requirement pari a 2,53%, in miglioramento di 27 bps rispetto al 2,80% calcolato per il 2023. Si tratta di una riduzione significativa in relazione alla diminuita rischiosità del gruppo.

Cet1 oltre il 20%

Per effetto di tale decisione prudenziale il requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata sarà pari a 8,55%. Inoltre, gli ulteriori requisiti che il Gruppo Bcc Iccrea deve rispettare sono i seguenti: 10,52% in termini di Tier 1 capital ratio; 13,16% in termini di Total capital ratio.

Il Gruppo Bcc Iccrea supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati e, al 30 settembre, i coefficienti patrimoniali su basi stated erano i seguenti: 20,78% Common Equity Tier 1 ratio, 20,83% Tier 1 ratio, 21,94% Total Capital ratio.